Roma-Cremonese, le formazioni ufficiali: fuori Matic (Di lunedì 22 agosto 2022) Riportiamo di seguito le formazioni ufficiali della sfida tra Roma e Cremonese, valida per la seconda giornata di Serie A. I giallorossi cercano il bis dopo la vittoria di misura all’esordio contro la Salernitana. La sfida di stasera sarà la 15a tra le due squadre nel massimo campionato, la prima dall’11 febbraio 1996 (3-0 per i capitolini: in gol Di Biagio, Balbo e Cappioli). I padroni di casa odierni hanno vinto 10 volte, comprese le ultime tre. La squadra di Mourinho punta al terzo clean sheet di fila: considerando anche l’ultima gara della scorsa stagione, la Roma non subisce gol da due partite di Serie A. I giallorossi non fanno meglio nella competizione dal 2018, una serie di quattro gare senza subire reti con Eusebio Di Francesco in panchina. La Cremonese vuole conquistare i ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 22 agosto 2022) Riportiamo di seguito ledella sfida tra, valida per la seconda giornata di Serie A. I giallorossi cercano il bis dopo la vittoria di misura all’esordio contro la Salernitana. La sfida di stasera sarà la 15a tra le due squadre nel massimo campionato, la prima dall’11 febbraio 1996 (3-0 per i capitolini: in gol Di Biagio, Balbo e Cappioli). I padroni di casa odierni hanno vinto 10 volte, comprese le ultime tre. La squadra di Mourinho punta al terzo clean sheet di fila: considerando anche l’ultima gara della scorsa stagione, lanon subisce gol da due partite di Serie A. I giallorossi non fanno meglio nella competizione dal 2018, una serie di quattro gare senza subire reti con Eusebio Di Francesco in panchina. Lavuole conquistare i ...

Glongari : La #Cremonese non molla per Felix Afena-Gyan. I grigiorossi vogliono chiudere l’operazione con la #Roma a titolo definitivo. - DiMarzio : .@OfficialASRoma: le probabili scelte di #Mourinho per la sfida contro la @USCremonese #SerieA - DiMarzio : .@USCremonese, le probabili scelte di #formazione di #Alvini per la sfida alla @OfficialASRoma. @SerieA - ArcangeloBarone : RT @LAROMA24: Roma-Cremonese, PINTO: 'Dispiace per Wijnaldum. Ringrazio i pochi media che non hanno cercato un colpevole' #AsRoma https://t… - RedazioneFM : #SerieALIVE: #RomaCremonese in diretta -