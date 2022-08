In ritardo la beta aggiornamento Android 13 e One UI 5 0 per Samsung Galaxy

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 22 agosto 2022) Ci vorrà pazienza prima di toccare con mano l’13 con One UI 5.0 a bordo deicompatibili, almeno per quanto concerne la versione. Già, perché se da un lato il test è iniziato senza problemi in determinati Paesi secondo le indicazioni fornite con un primo articolo in merito, altrove il produttore coreano sta iniziando ad accumulare dei ritardi imprevisti. Ecco perché occorre analizzare bene cosa stia avvenendo, in modo che si getti acqua sul fuoco per tutti coloro che intendono scaricare l’upgrade in questione nel più breve tempo possibile. Vediamo come stanno le cose oggi 22 agosto. Cosa sappiamo sul rilascio dellarelativa all’13 e One UI 5.0 per...