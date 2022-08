Greta Thunberg, dopo 4 anni ‘poco è cambiato’ in Svezia (Di lunedì 22 agosto 2022) STOCCOLMA – Quattro anni fa, ad agosto del 2018, Greta Thunberg, una ragazzina di Stoccolma, iniziò a non andare a scuola il venerdì per chiedere ai politici svedesi di affrontare il tema del cambiamento climatico. Era il periodo elettorale e dopo poche settimane vinse nuovamente la coalizione socialdemocratica con i Verdi. Quattro anni dopo, Greta ha milioni di followers su Twitter ed è famosa in tutto il mondo, ma la sua protesta non sembra aver sortito effetti concreti. “Siamo ancora qua ma la crisi climatica è ancora assente dal dibattito”, ha scritto l’attivista su Twitter mentre si avvicinano le elezioni politiche in Svezia. L’11 settembre gli Svedesi voteranno infatti per il rinnovo del parlamento e dei consigli regionali e comunali. “Stiamo ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 22 agosto 2022) STOCCOLMA – Quattrofa, ad agosto del 2018,, una ragazzina di Stoccolma, iniziò a non andare a scuola il venerdì per chiedere ai politici svedesi di affrontare il tema del cambiamento climatico. Era il periodo elettorale epoche settimane vinse nuovamente la coalizione socialdemocratica con i Verdi. Quattroha milioni di followers su Twitter ed è famosa in tutto il mondo, ma la sua protesta non sembra aver sortito effetti concreti. “Siamo ancora qua ma la crisi climatica è ancora assente dal dibattito”, ha scritto l’attivista su Twitter mentre si avvicinano le elezioni politiche in. L’11 settembre gli Svedesi voteranno infatti per il rinnovo del parlamento e dei consigli regionali e comunali. “Stiamo ...

