European Championships | Alessia Pavese conquista il bronzo nella staffetta 4×100 metri

(Di lunedì 22 agosto 2022) Finale a sorpresa per l’atletica bergamasca agliandati in scena a Monaco di Baviera.ha infatti guidato l’Italia alla medaglia difemminileriportando così la formazione tricolore sul podio continentale dopo sessantotto anni. Schierata in compagnia di Zaynab Dosso, Dalia Kaddari e Anna Bongiorni, la 24enne di Villa di Serio ha sostituito l’infortunata Vittoria Fontana con autorevolezza sin dalle qualificazioni che ha visto il quartetto centrare l’accesso alla finale complice il quarto tempo complessivo. Un crono che ha galvanizzato le azzurre condotteprima frazione da Dosso, capace di sfoderare il talento mostrato nell’individuale ...