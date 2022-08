Elezioni: Letta, 'ce la giocheremo fino in fondo, 45% indecisi' (Di lunedì 22 agosto 2022) Roma, 22 ago. (Adnkronos) - “La nostra linea è sempre stata quella dell'allargamento e dell'apertura, il problema è che abbiamo trovato interlocutori che non hanno letto la legge elettorale o avevano altre idee in testa e hanno preferito battaglie solitarie. Ce la giocheremo fino in fondo cercando di convincere il 45 per cento di astensionisti che non rispondono ai sondaggi”. Enrico Letta risponde così a Radio Popolare su una possibile autocritica nella gestione ultima delle alleanze. “Abbiamo tentato un'alleanza il più larga possibile per rispondere ad una destra che si è unita nella semplice logica di vedere Salvini e Berlusconi arresi alla leadership di Giorgia Meloni. In parte ci siamo riusciti con quattro liste, ce la giocheremo fino in fondo, parleremo al 45 per ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) Roma, 22 ago. (Adnkronos) - “La nostra linea è sempre stata quella dell'allargamento e dell'apertura, il problema è che abbiamo trovato interlocutori che non hanno letto la legge elettorale o avevano altre idee in testa e hanno preferito battaglie solitarie. Ce laincercando di convincere il 45 per cento di astensionisti che non rispondono ai sondaggi”. Enricorisponde così a Radio Popolare su una possibile autocritica nella gestione ultima delle alleanze. “Abbiamo tentato un'alleanza il più larga possibile per rispondere ad una destra che si è unita nella semplice logica di vedere Salvini e Berlusconi arresi alla leadership di Giorgia Meloni. In parte ci siamo riusciti con quattro liste, ce lain, parleremo al 45 per ...

LaVeritaWeb : Pur di evitare un governo a guida Meloni, i dem con l’avallo del Quirinale tenteranno di ricomporre la maggioranza… - mara_carfagna : La Rai e gli editori rispettino gli elettori: le elezioni non sono un referendum, i duelli a due Letta e Meloni son… - TgLa7 : #Elezioni: #Conte, accordo Letta-Meloni in tv ci esclude 'Accetto invito di #Mentana per un confronto con tutti i leader' - forumalcentro : RT @valeria_frezza: #donnealcentro @forumalcentro In campagna elettorale succede anche questo - ArmandoDicone : RT @valeria_frezza: #donnealcentro @forumalcentro In campagna elettorale succede anche questo -