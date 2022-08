Concorsi Ministeri 2022, in arrivo bandi da 700 posti (Di lunedì 22 agosto 2022) In arrivo nelle prossime settimane i nuovi bandi dei Concorsi Ministeri 2022: il decreto infrastrutture e mobilità n. 68/2022 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108 autorizza i Ministeri dell’Interno e delle Finanze ad assumere circa 700 unità di personale durante il biennio 2022-2023. Le assunzioni in programma potranno essere effettuate anche attraverso l’attivazione di nuovi Concorsi pubblici, oltre allo scorrimento delle vigenti graduatorie di procedure concorsuali precedenti. Per le procedure di reclutamento relative ad entrambi i Ministeri, è stata autorizzata la spesa di 2.624.475 euro per l’anno 2022 e di 31.493.700 euro a decorrere dall’anno 2023. I ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 22 agosto 2022) Innelle prossime settimane i nuovidei: il decreto infrastrutture e mobilità n. 68/convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto, n. 108 autorizza idell’Interno e delle Finanze ad assumere circa 700 unità di personale durante il biennio-2023. Le assunzioni in programma potranno essere effettuate anche attraverso l’attivazione di nuovipubblici, oltre allo scorrimento delle vigenti graduatorie di procedure concorsuali precedenti. Per le procedure di reclutamento relative ad entrambi i, è stata autorizzata la spesa di 2.624.475 euro per l’annoe di 31.493.700 euro a decorrere dall’anno 2023. I ...

