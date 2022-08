Cambi: l’euro scende sotto la parità sul dollaro (Di lunedì 22 agosto 2022) ROMA – l’euro è sceso oggi sotto la parità con il dollaro. Ha toccato quota 0,999 dollari per poi risalire a 1,005 nei confronti del biglietto verde. Intanto cresce ancora il prezzo del gas, che infrange la soglia dei 286 euro al MWh sulla piazza di Amsterdam. I contratti futures sul mese di settembre salgono infatti del 16,95% a 286,38 euro. Forte rialzo anche a Londra, dove vengono chieste 5,6 sterline (+21,5%) per una singola unità termica (Mbtu) di gas naturale. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 22 agosto 2022) ROMA –è sceso oggilacon il. Ha toccato quota 0,999 dollari per poi risalire a 1,005 nei confronti del biglietto verde. Intanto cresce ancora il prezzo del gas, che infrange la soglia dei 286 euro al MWh sulla piazza di Amsterdam. I contratti futures sul mese di settembre salgono infatti del 16,95% a 286,38 euro. Forte rialzo anche a Londra, dove vengono chieste 5,6 sterline (+21,5%) per una singola unità termica (Mbtu) di gas naturale. L'articolo L'Opinionista.

