Calcio, Mourinho: chi dice che infortunio Wijnaldum è colpa di Felix è una m… (Di lunedì 22 agosto 2022) José Mourinho fa argine. Il terribile infortunio occorso in allenamento a Wijnaldum ha scosso la Roma, che oggi scende in campo per la seconda di campionato. E il tecnico difende il giovane Felix Gyan dalle voci secondo cui sarebbe in parte responsabile dello scontro di gioco."A volte non è solo il Calcio ad essere una m..., le persone anche possono esserlo... - scrive su Instagram il portoghese - Coloro che hanno dato il via alle voci secondo cui un ragazzo eccezionale come Felix potrebbe essere responsabile di quello che è successo è un vero schifo. Stiamo tutti insieme stasera: cantiamo per la Roma, per Wijnaldum e per Felix". Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 22 agosto 2022) Joséfa argine. Il terribileoccorso in allenamento aha scosso la Roma, che oggi scende in campo per la seconda di campionato. E il tecnico difende il giovaneGyan dalle voci secondo cui sarebbe in parte responsabile dello scontro di gioco."A volte non è solo ilad essere una m..., le persone anche possono esserlo... - scrive su Instagram il portoghese - Coloro che hanno dato il via alle voci secondo cui un ragazzo eccezionale comepotrebbe essere responsabile di quello che è successo è un vero schifo. Stiamo tutti insieme stasera: cantiamo per la Roma, pere per".

