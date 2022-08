Anche Montella per Wijnaldum: 'Roma saprà amarti ancora di più' (Di lunedì 22 agosto 2022) Roma - Non solo Cremonese , per Wijnaldum un messaggio di vicinanza ed incoraggiamento arriva Anche dall'ex attaccante Romanista Vincenzo Montella , attualmente tecnico dei turchi dell'Adana. L'... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 22 agosto 2022)- Non solo Cremonese , perun messaggio di vicinanza ed incoraggiamento arrivadall'ex attaccantenista Vincenzo, attualmente tecnico dei turchi dell'Adana. L'...

CorSport : Anche #Montella per #Wijnaldum: '#Roma saprà amarti ancora di più' ?? - salvione : Anche Montella per Wijnaldum: 'Roma saprà amarti ancora di più' - sportli26181512 : Anche Montella per Wijnaldum: 'Roma saprà amarti ancora di più': L'ex aeroplanino giallorosso si è affidato ai soci… - FebyTH : RT @Monicasci11: Adesso fa anche l'aereoplano alla Montella ?? #Munich2022 #monaco2022 - fra_montella : @psychobizzle Da quello che leggo ... anche Casper è un fautore della legittima difesa! Ed anche in questo caso è i… -