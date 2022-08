Tutto orchestrato dal regime | Caprarica e la teoria su Dugin La replica di Maglie

Leggi su iltempo

(Di domenica 21 agosto 2022) L'attentato che a Mosca ha provocato la morte di Daryaa, figlia del filosofo Aleksandrda molti considerato un uomo molto ascoltato da Vladimir Putin e probabilmente vero obiettivo dell'agguato, fa emergere interrogativi inquietanti. Sia sulla matrice dell'attentatom sia sulle conseguenze nello scenario della guerra in Ucraina. Nella puntata di domenica 21 agosto di Controcorrente, su Rete4, la politologa Mara Morini spiega che in realtà la figura diè molto meno influente di quello che si crede in Italia, dove il filosofo è considerato "l'ideologo di Putin". "È un mito occidentale che si è creato da noi ma in realtà non è così, e anche nei suoi discorsi" lo Zar ha altri riferimenti ideologici, spiega la studiosa. Del delitto si accusano vicendevolmente Russia e Ucraina. Per Antonio...