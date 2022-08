Roma: addio a Sonia Manzi, tra i fondatori di Baobab Experience (Di domenica 21 agosto 2022) E’ scomparsa Sonia Manzi, tra i fondatori dell’Associazione per i diritti umani Baobab Experience. A darne notizia è stato lo stesso gruppo di attivisti sui propri canali social. “Con Sonia muore un pezzo di Baobab Experience, la comunità di cui è stata fondatrice e a lungo colonna”, si legge sulla pagina Facebook. Le reazioni alla morte di Sonia Manzi In questi minuti stanno arrivando alcuni messaggi di cordoglio per la sua scomparsa. Scrive ad esempio Marta Bonafoni, capogruppo della Lista Civica Zingaretti: “Con la scomparsa di Sonia Manzi la città di Roma perde un punto di riferimento, sempre in prima linea per i diritti degli ultimi. Tra i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 21 agosto 2022) E’ scomparsa, tra idell’Associazione per i diritti umani. A darne notizia è stato lo stesso gruppo di attivisti sui propri canali social. “Conmuore un pezzo di, la comunità di cui è stata fondatrice e a lungo colonna”, si legge sulla pagina Facebook. Le reazioni alla morte diIn questi minuti stanno arrivando alcuni messaggi di cordoglio per la sua scomparsa. Scrive ad esempio Marta Bonafoni, capogruppo della Lista Civica Zingaretti: “Con la scomparsa dila città diperde un punto di riferimento, sempre in prima linea per i diritti degli ultimi. Tra i ...

repubblica : Addio a Piero Angela, chi è Margherita Pastore la compagna di una vita. 'Senza di lei non avrei fatto nulla' [di Va… - CorriereCitta : Roma: addio a Sonia Manzi, fondatrice di Baobab Experience - Nonzi83 : Da domani parlerò solo di A. S. ROMA Addio nonzi ?? - pormeccartnei74 : @AginulfoFolk Diciamo che Viola voleva una rivoluzione, forse considerando il ciclo di quella Roma, chiuso. Eriksso… - glibralato : dopo l'addio di Ruberti per la lite di De Angelis già candidato del pd in parlamento per garantire l'inceneritore i… -

Europei nuoto, dalle acque libere altri due ori per gli azzurri ... i nuotatori italiani più iconici Anche grazie agli Europei di Roma, dove gli azzurri stanno ... La nuotatrice italiana ha dato l'addio al nuoto alla fine del 2021, ma in questa estate è al centro del ... Giacchetta (ds Cremonese): 'Dopo la partita parleremo con la Roma di Felix' Del giocatore ne parleremo domani con la Roma dopo la partita". L'addio del classe 2003 farebbe scattare l'effetto domino per l'arrivo di Belotti nella Capitale. Il "Gallo" ha da diverse settimane l'... Il Corriere della Città Cassazione, addio a Domenico Carcano Si e’ spento nella notte di sabato 20 agosto il magistrato Domenico Carcano, gia’ primo presidente aggiunto della Corte di Cassazione. In magistratura dal 1980, dal 2001 e’ stato Consigliere della Cor ... Roma: addio a Sonia Manzi, fondatrice di Baobab Experience E’ scomparsa Sonia Manzi, tra i fondatori dell’Associazione per i diritti umani Baobab Experience. A darne notizia è stato lo stesso gruppo di attivisti sui propri canali social. “Con Sonia muore un p ... ... i nuotatori italiani più iconici Anche grazie agli Europei di, dove gli azzurri stanno ... La nuotatrice italiana ha dato l'al nuoto alla fine del 2021, ma in questa estate è al centro del ...Del giocatore ne parleremo domani con ladopo la partita". L'del classe 2003 farebbe scattare l'effetto domino per l'arrivo di Belotti nella Capitale. Il "Gallo" ha da diverse settimane l'... Roma: addio a Sonia Manzi, fondatrice di Baobab Experience Si e’ spento nella notte di sabato 20 agosto il magistrato Domenico Carcano, gia’ primo presidente aggiunto della Corte di Cassazione. In magistratura dal 1980, dal 2001 e’ stato Consigliere della Cor ...E’ scomparsa Sonia Manzi, tra i fondatori dell’Associazione per i diritti umani Baobab Experience. A darne notizia è stato lo stesso gruppo di attivisti sui propri canali social. “Con Sonia muore un p ...