Riforma Pensioni, programmi elettorali 2022 a confronto (Di domenica 21 agosto 2022) Accelera la campagna elettorale dei vari partiti in vista delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre. In questi giorni si presentano i candidati. Oltre alla scuola, di cui abbiamo approfondito con diversi articoli, tante sono anche le proposte sul fronte Pensionistico. Un confronto fra i diversi programmi elettorali resi noti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 21 agosto 2022) Accelera la campagna elettorale dei vari partiti in vista delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre. In questi giorni si presentano i candidati. Oltre alla scuola, di cui abbiamo approfondito con diversi articoli, tante sono anche le proposte sul frontestico. Unfra i diversiresi noti. L'articolo .

orizzontescuola : Riforma Pensioni, programmi elettorali 2022 a confronto - teoremacs : @Pasky973 Vista la futura riforma delle pensioni ....Ronaldo giustamente torna in Italia....???????? - Profilo3Marco : RT @ClaudioDurigon: Riforma pensioni: intervista a Claudio Durigon che anticipa le novità proposte dalla Lega - LediSperanza : RT @LegaSalvini: LA RIFORMA PENSIONI, SECONDO LA LEGA: APE SOCIALE, OPZIONE DONNA E QUOTA 41 #25settembreVotoLega #Credo - BottaroRosella : RT @AndreaGiuricin: Le #pensioni valgono il 16% del PIL, la prima spesa pubblica in Italia. Per anni abbiamo 'regalato' #pensioni a chi ha… -