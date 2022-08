Nuoto di fondo, Team Event Europei Roma 2022 in tv oggi: canale, orari e diretta streaming (Di domenica 21 agosto 2022) Tutto pronto per il Team Event 4×1500 metri di Nuoto di fondo agli Europei di Roma 2022 delle discipline acquatiche, in programma fino al 21 agosto. La staffetta mista chiude la rassegna continentale: nelle acque del Lido di Ostia scenderanno per l’Italia Gregorio Paltrinieri, Domenico Acerenza, Giulia Gabbrielleschi e Ginevra Taddeucci. Chi si aggiudicherà le medaglie? L’appuntamento è a partire dalle ore 16.00 di domenica 21 agosto. Di seguito, le informazioni per seguire le gare e il programma dettagliato di giornata. SEGUI IL LIVE DELLE GARE I RISULTATI DI GIORNATA GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO IL MEDAGLIERE AGGIORNATO IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, orari E TV IL MONTEPREMI streaming E TV – Le gare di giornata saranno ... Leggi su sportface (Di domenica 21 agosto 2022) Tutto pronto per il4×1500 metri didiaglididelle discipline acquatiche, in programma fino al 21 agosto. La staffetta mista chiude la rassegna continentale: nelle acque del Lido di Ostia scenderanno per l’Italia Gregorio Paltrinieri, Domenico Acerenza, Giulia Gabbrielleschi e Ginevra Taddeucci. Chi si aggiudicherà le medaglie? L’appuntamento è a partire dalle ore 16.00 di domenica 21 agosto. Di seguito, le informazioni per seguire le gare e il programma dettagliato di giornata. SEGUI IL LIVE DELLE GARE I RISULTATI DI GIORNATA GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO IL MEDAGLIERE AGGIORNATO IL CALENDARIO COMPLETO: DATE,E TV IL MONTEPREMIE TV – Le gare di giornata saranno ...

ItaliaTeam_it : GREG E DOME, CHE DOMINIO! ?? Oro per Gregorio Paltrinieri e argento per Domenico Acerenza nella 5 km di nuoto di fo… - Coninews : DOPPIETTA NELLA 5 KM! ???? Gregorio Paltrinieri campione d'Europa, Domenico Acerenza d'argento nel nuoto di fondo!… - sportface2016 : +++#NUOTO DI FONDO, UNO STRAORDINARIO GREGORIO #PALTRINIERI VINCE LA 5 KM AGLI EUROPEI DI ROMA. DOPPIETTA AZZURRA C… - Bruno79577450 : RT @sportface2016: +++#NUOTO DI FONDO, UNO STRAORDINARIO GREGORIO #PALTRINIERI VINCE LA 5 KM AGLI EUROPEI DI ROMA. DOPPIETTA AZZURRA CON L'… - zazoomblog : LIVE Nuoto di fondo Europei 2022 in DIRETTA: fateci gareggiare! Paltrinieri e la staffetta mista per l’oro! -… -