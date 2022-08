Napoli | Di Fenza | “A Porta Capuana degrado e siringhe”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 21 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– “Le condizioni della Piazza che ospita una delle porte più antiche di, peggiorano di giorno in giorno come mi continuano a segnalare diversi cittadini e turisti. In un filmato che ho ricevuto è possibile vedere in che condizioni versa Piazza San Francesco che è diventata un ricovero per senzatetto, ubriaconi e tossicodipendenti. Leintrise di sangue continuano a tappezzare ogni angolo della piazza.dovrebbe essere un luogo di interesse storico in grado di attirare visitatori e invece troviamo soloed incuria”. Lo denuncia in una nota Pasquale Di, Consigliere Regionale dei Moderati. “È vergognoso e non mi meraviglierei – aggiunge – se a corredo dell’incuria ci siano anche spacciatori e ...