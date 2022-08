MotoGP: dal 2023 arriva la Sprint race (Di domenica 21 agosto 2022) arriva anche nella MotoGP la Sprint race, la gara veloce già sperimentata in F1. Irta, Fim e Dorna, in una conferenza stampa congiunta indetta in Austria dove domani si corre il 13/mo gran premio della stagione , hanno ufficializzato la novità nel format. A differenza delle formula uno però la Sprint race della MotoGP non determinerà la griglia di partenza e si correrà ogni sabato di gara. «Introdurremo una gara Sprint in ogni GP al sabato pomeriggio – ha annunciato il massimo dirigente della FIM, Jorge Viegas – Dopo due anni di Covid di grandi sacrifici per tenere in vita questo campionato ora serve maggior visibilità e più spettatori. Serve più spettacolo, più tifosi per dare visibilità anche al sabato. In linea di principio abbiamo già tutto, ci ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 21 agosto 2022)anche nellala, la gara veloce già sperimentata in F1. Irta, Fim e Dorna, in una conferenza stampa congiunta indetta in Austria dove domani si corre il 13/mo gran premio della stagione , hanno ufficializzato la novità nel format. A differenza delle formula uno però ladellanon determinerà la griglia di partenza e si correrà ogni sabato di gara. «Introdurremo una garain ogni GP al sabato pomeriggio – ha annunciato il massimo dirigente della FIM, Jorge Viegas – Dopo due anni di Covid di grandi sacrifici per tenere in vita questo campionato ora serve maggior visibilità e più spettatori. Serve più spettacolo, più tifosi per dare visibilità anche al sabato. In linea di principio abbiamo già tutto, ci ...

