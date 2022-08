Lavoro, Inps: “In 95 contratti 96% del totale dei dipendenti privati” (Di domenica 21 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 27 i contratti collettivi nazionale di Lavoro (ccnl) che nel complesso interessano oltre 100.000 dipendenti; altri 16 ccnl riguardano insiemi di dipendenti compresi tra 50 e 100.000 unità e altri 52 interessano gruppi di dipendenti compresi tra 10.000 e 50.000 unità. A questi 95 ccnl principali, almeno per numerosità dei dipendenti interessati, fa riferimento il 96% dello stock complessivo di dipendenti delle imprese private extra-agricole. Emerge dal XXI Rapporto annuale Inps. Considerando anche gli altri ccnl (sono 95) con un numero di dipendenti compreso tra 1.000 e 10.000 si arriva al 98,2% della platea totale. La quota rimanente di dipendenti (1,8%), è diviso tra 249 ... Leggi su italiasera (Di domenica 21 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 27 icollettivi nazionale di(ccnl) che nel complesso interessano oltre 100.000; altri 16 ccnl riguardano insiemi dicompresi tra 50 e 100.000 unità e altri 52 interessano gruppi dicompresi tra 10.000 e 50.000 unità. A questi 95 ccnl principali, almeno per numerosità deiinteressati, fa riferimento il 96% dello stock complessivo didelle imprese private extra-agricole. Emerge dal XXI Rapporto annuale. Considerando anche gli altri ccnl (sono 95) con un numero dicompreso tra 1.000 e 10.000 si arriva al 98,2% della platea. La quota rimanente di(1,8%), è diviso tra 249 ...

zazoomblog : Lavoro Inps: In 95 contratti 96% del totale dei dipendenti privati - #Lavoro #Inps: #contratti #totale - Adnkronos : Altri 95 contratti per 2,2% dipendenti e ben 249 ccnl per 1,8% dipendenti. - lifestyleblogit : Lavoro, Inps: 'In 95 contratti 96% del totale dei dipendenti privati' - - redkelso4316 : RT @marta_pellizzi: Senza lavoro e assegni, in ostaggio dell'INPS: le persone con disabilità non hanno servizi o cure vitali, arrancano per… - zazoomblog : Lavoro Inps: In 95 contratti 96% del totale dei dipendenti privati - #Lavoro #Inps: #contratti #totale -