Genoa vs Benevento 0-0 | la Strega frena i rossoblù

(Di domenica 21 agosto 2022) Termina il match delle ore 20.45 al Ferraris di Genova:vs0-0. Lail passo dele manda segnali di ripresa da un percorso iniziato con il piede sbagliato. Il Grifo non va oltre il pari.vs0-0: decisive le parate di Paleari Regna l’equilibrio al Ferraris, in una sfida che regala ben poche emozioni e si rivela molto tattica. La sfida potrebbe sbloccarsi subito ma Ekuban si vede annullare il gol del vantaggio. Al 22? viene concesso un rigore poi revocato dal var, la prima metà del match viene chiuso sullo 0-0. Nella ripresa il risultato viene difeso abilmente dall’estremo difensore del: su Badelj in avvio di ripresa, sulla conclusione di Pajac, poi sulla deviazione di Coda con un ...

Nelle tre partite del sabato della seconda giornata, nessuna vittoria: pareggio senza reti pere Perugia - Parma. 1 - 1 tra Ascoli e Spal. Dopo il pareggio tra Bari e Palermo di venerdì sera, domani sera in programma tutte le altre sei sfide. Tutti i risultati e gli ...Solo un paio di gol nel sabato di Serie B, tutti nella stessa partita: 1 - 1 tra Ascoli e Spal, apre Gondo su rigore e pareggia l'ex Maistro. Parma - Perugia efiniscono 0 - 0. Al Ferraris un super Paleari, protagonista di ottimi interventi, ha salvato i campani dalla seconda sconfitta di fila. ascoli - spal 1 - 1 Il Del Duca è fortunato. ...Solo pareggi nelle tre gare del Sabato della seconda giornata d'andata del campionato di Serie B. Nessuno gol al "Ferraris" in Genoa-Benevento ed al "Curi" in Perugia-Parma. Buon punto per il Benevent ...Dopo l'1-1 tra Bari e Palermo, si chiudono senza vincitori né vinti anche i match tra Ascoli e Spal, Genoa e Benevento e Perugia e Parma ...