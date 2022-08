Europei nuoto: Acerenza oro nella 10 km, Taddeucci argento (Di domenica 21 agosto 2022) Ventiquattr'ore dopo il "pasticciaccio brutto" combinato dai giudici in occasione della 25 chilometri, gli azzurri si prendono la rivincita nella distanza olimpica. Domenico Acerenza si laurea campione d`Europa e Ginevra Taddeucci è vice campionessa europea dei dieci chilometri: 1ora 50`33"6 per il 27enne di Potenza allenato da Fabrizio Antonelli per Fiamme Oro e Canottieri Napoli, 2 ore 01`15"2 per la 25enne fiorentina allenata da Giovanni Pistelli per Fiamme Oro e Canottieri Napoli.Il campione europeo dei cinque chilometri Gregorio Paltrinieri è settimo in 1 ora 51`12"7 e l`altro azzurro in gara Andrea Manzi tredicesimo con 1 ora 56`31"7; al femminile Rachele Bruni è quinta in 2 ore 01`31"5 e Giulia Gabbrieleschi settima in 2 ore 02`09"3, dopo una gara generosissima e nuotata sempre all`attacco che la vedeva terza fino all`ultimo ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 21 agosto 2022) Ventiquattr'ore dopo il "pasticciaccio brutto" combinato dai giudici in occasione della 25 chilometri, gli azzurri si prendono la rivincitadistanza olimpica. Domenicosi laurea campione d`Europa e Ginevraè vice campionessa europea dei dieci chilometri: 1ora 50`33"6 per il 27enne di Potenza allenato da Fabrizio Antonelli per Fiamme Oro e Canottieri Napoli, 2 ore 01`15"2 per la 25enne fiorentina allenata da Giovanni Pistelli per Fiamme Oro e Canottieri Napoli.Il campione europeo dei cinque chilometri Gregorio Paltrinieri è settimo in 1 ora 51`12"7 e l`altro azzurro in gara Andrea Manzi tredicesimo con 1 ora 56`31"7; al femminile Rachele Bruni è quinta in 2 ore 01`31"5 e Giulia Gabbrieleschi settima in 2 ore 02`09"3, dopo una gara generosissima e nuotata sempre all`attacco che la vedeva terza fino all`ultimo ...

