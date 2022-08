Candidature Pd: Letta fa quadrare il puzzle, dentro anche Ceccanti, Cirinnà e Amendola (Di domenica 21 agosto 2022) La levata di scudi di Vincenzo Amendola, Monica Cirinnà e Stefano Ceccanti, per citare solo i casi piu' noti, e' stata assorbita dal partito con relativa facilita'. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 21 agosto 2022) La levata di scudi di Vincenzo, Monicae Stefano, per citare solo i casi piu' noti, e' stata assorbita dal partito con relativa facilita'. L'articolo proviene da Firenze Post.

fattoquotidiano : Elezioni, a Trento è la grande ammucchiata: Letta con Calenda e Renzi per sostenere candidature uniche al Senato in… - FrancescoBonif1 : Nella notte di ieri il Pd di Letta ha scelto le candidature esattamente nello stesso modo che per anni era stato co… - rilellina : @fratotolo2 #Letta é chiaramante inadeguato, per usare un eufemismo. E nessuno puó cacciarlo. Per il Pd sarà una c… - thelondonboys47 : Altri guai per Letta, scoppia la rivolta Pd in Puglia. I consiglieri regionali contro le candidature: violano le re… - repubblica : 'Letta ha sbagliato tutto sulle candidature. Anche con mio fratello': le accuse del senatore Pittella dopo la fuori… -