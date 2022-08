Atalanta-Milan, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023 (Di domenica 21 agosto 2022) Il programma e i telecronisti su Dazn di Atalanta-Milan, match valido per la seconda giornata di Serie A 2022/2023. E’ la partita più prestigiosa di questo secondo turno di campionato e può già dire tanto sulle ambizioni delle due squadre: una sconfitta in questa fase iniziale è recuperabile, ma di sicuro può costare qualcosa a livello psicologico. Appuntamento alle ore 20.45 di domenica 21 agosto. Atalanta-Milan sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Riccardo Montolivo. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 21 agosto 2022) Ile isudi, match valido per la seconda giornata di. E’ la partita più prestigiosa di questo secondo turno di campionato e può già dire tanto sulle ambizioni delle due squadre: una sconfitta in questa fase iniziale è recuperabile, ma di sicuro può costare qualcosa a livello psicologico. Appuntamento alle ore 20.45 di domenica 21 agosto.sarà visibile sucon la telecronaca di Pierluigi Pardo e Riccardo Montolivo. SportFace.

AntoVitiello : L'unico non disponibile per l'Atalanta è #Krunic che ha avuto un problema muscolare #Milan - Gazzetta_it : Soppy su Calabria, rigore giusto per il Milan. Samp, che errore annullare il gol. I casi da #moviola - AntoVitiello : ?? Migliorano le condizioni di Sandro #Tonali, che ora punta l'Atalanta. Oggi allenamento personalizzato sul campo p… - Fantacalcio : Atalanta-Milan: le probabili formazioni per il Fantacalcio e dove vederla in TV - MilanPosts : ?? Gazzetta dello Sport: Probable XI Atalanta vs AC Milan?? Gazzetta dello Sport: Probable XI Atalanta vs AC Milan -