Ultime Notizie – Meeting Rimini 2022, Speranza: “Diritto alla salute sia priorità” (Di sabato 20 agosto 2022) “Le due priorità assolute sono e saranno sempre il Diritto alla salute rispetto agli altri interessi in campo e la centralità dell’evidenza scientifica”. E’ quanto tiene a ribadire il ministro della salute, Roberto Speranza, prima del suo intervento ufficiale al Meeting di Rimini. “Voglio lavorare affinché queste due priorità continuino a essere il cuore delle politiche che si mettono in campo sulla salute nel nostro Paese – afferma Speranza -. Il Covid ci ha insegnato tanto e la lezione più grande che ci ha dato è che bisogna investire di più sul nostro servizio sanitario nazionale, che è la cosa più preziosa che abbiamo“. Per il ministro della salute, “dobbiamo metterci più ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 20 agosto 2022) “Le dueassolute sono e saranno sempre ilrispetto agli altri interessi in campo e la centralità dell’evidenza scientifica”. E’ quanto tiene a ribadire il ministro della, Roberto, prima del suo intervento ufficiale aldi. “Voglio lavorare affinché queste duecontinuino a essere il cuore delle politiche che si mettono in campo sullanel nostro Paese – afferma-. Il Covid ci ha insegnato tanto e la lezione più grande che ci ha dato è che bisogna investire di più sul nostro servizio sanitario nazionale, che è la cosa più preziosa che abbiamo“. Per il ministro della, “dobbiamo metterci più ...

Corriere : Pd, La Regina rinuncia a candidarsi dopo le dichiarazioni sullo stato di Israele - sole24ore : ?? In un messaggio su #Twitter #VolodymyrZelensky, ha ringraziato il presidente #Usa, #JoeBiden, per il nuovo pacche… - corgiallorosso : #Belotti disposto ad abbassare le pretese sull’ingaggio per raggiungere la capitale - NapoliToday : #NotizieSSCNapoli #Calcio Napoli-Monza, le parole di Spalletti e Stroppa alla vigilia del match | VIDEO… - Rino751075 : RT @junews24com: Depay Juve: la posizione attuale del club e quando si chiude. ULTIME - -