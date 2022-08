(Di sabato 20 agosto 2022) Le parole del tecnico dell’, prima della partita contro la Salernitana: «Beto? Sta recuperando» Andreaha parlato ai canali ufficiali dell’ha parlato prima della partita con la Salernitana. Di seguito le sue parole. «Sono, ma resto lucido. Ho belle sensazioni, è la prima in, davanti ai nostri tifosi, per una partita molto importante alla quale ci siamo preparati bene. Ci arriviamo concentrati e sono convinto che faremo una grande prestazione. A San Siro la squadra ha fatto ottime cose, ha creato i presupposti per fare altre reti e giocato con personalità. Ci siamo confrontati sulle cose che dobbiamo perfezionare e la squadra arriva al meglio a questa partita. Beto? Sta recuperando la condizione, è già alla seconda settimana ...

Udinese_1896 : La formazione titolare scelta da Mister Sottil ?? Starting XI #UdineseSalernitana ?? ???? #ForzaUdinese #AlèUdin… - CalcioNews24 : Udinese, Sottil: «Emozionato per il debutto in casa» - TuttoSalerno : Udinese, Sottil: 'Sono emozionato, ci siamo preparati bene' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UDINESE - Sottil: 'Partita molto importante con il Torino, ci siamo preparati bene' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UDINESE - Sottil: 'Partita molto importante con il Torino, ci siamo preparati bene' -

Commenta per primo Esordio alla Dacia Arena in veste di tecnico dell 'per Andrea. Queste le parole dell'allenatore prima del match contro la Salernitana: 'Sono emozionato, ma resto lucido. Ho belle sensazioni, è la prima in casa, davanti ai nostri tifosi,...Alla stessa ora, la Salernitana e l'cercano alla Dacia Arena i primi punti della stagione ... mentre Nicola esi affidano alla solidità delle difese per provare a pungere in ripartenza. ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...I colleghi di Udinese TV hanno intercettato nel tunnel che porta agli spogliatoi Adam Masina, neoacquisto dei bianconeri. Il laterale arrivato dal Watford si è già inserito nei meccanismi tattici di ...