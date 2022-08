Sicurezza: controlli a Castellammare, identificate 95 persone (Di sabato 20 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di Stabia (Na) – Gli agenti del commissariato di Castellammare di Stabia, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Castellammare di Stabia. Nel corso dell’attività sono state identificate 95 persone, controllati 34 veicoli, un esercizio commerciale, 3 persone sottoposte alla misura della libertà vigilata e una alla misura della sorveglianza speciale. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 20 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutodi Stabia (Na) – Gli agenti del commissariato didi Stabia, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio adi Stabia. Nel corso dell’attività sono state95, controllati 34 veicoli, un esercizio commerciale, 3sottoposte alla misura della libertà vigilata e una alla misura della sorveglianza speciale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

