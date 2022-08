“Profondamente addolorati” Una curva e lo schianto fatale | ingegnere 32enne muore in vacanza

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 20 agosto 2022) Tragedia sulla strada. Nella stimata vita del giovanedi Nonantola, una grande passione, quella per la moto. Purtroppo per l’uomo nulla da fare. Perde la vita a soli 32 anni durante lache stava trascorrendo in Grecia, ad Atene, proprio in sella alla sua “bimba”. Ayoub Lhaoua 32 anni. La vittima, stimatodella Philip Morris, si era trasferito a Nonantola dal Marocco, paese di origine. Dopo il titolo di laurea conseguito in Ingegneria, Ayoub aveva lavorato in Ferrari, per poi ricoprire il ruolo dipresso la Philip Morris. Ayoub Lhaoua 32 anni. La tragedia in moto Come si apprende sulle pagine de Il Corriere della Sera, Ayoub Lhaou era “cresciuto con i genitori arrivati dal Marocco e con i tre fratelli più piccoli”. Accanto ...