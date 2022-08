LIVE Ginnastica artistica, Europei 2022 in DIRETTA: Italia da sogno, Bartolini e compagni vincono uno storico argento (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:07 L’Italia vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo fantastico pomeriggio di gare e vi augura un buon proseguimento di giornata. 17:04 Continua il momento magico della Ginnastica artistica Italiana, dopo i fantastici successi delle Fate di pochi giorni fa, dopo le vittorie delle nazionali juniores, arrivano le soddisfazioni anche per la nazionale maschile. L’appuntamento con gli Europei è a domani con le finali di specialità, con Nicola Bartolini e Matteo Levantesi a caccia di ulteriori medaglie. 17:01 Questo il podio definitivo: 1.Gran Bretagna (254.295) 2.Italia (247.494) 3.Turchia (246.162) 16:59 GLI AZZURRI HANNO FATTO LA GARA DELLA VITA! Bartolini e ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:07 L’vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo fantastico pomeriggio di gare e vi augura un buon proseguimento di giornata. 17:04 Continua il momento magico dellana, dopo i fantastici successi delle Fate di pochi giorni fa, dopo le vittorie delle nazionali juniores, arrivano le soddisfazioni anche per la nazionale maschile. L’appuntamento con gliè a domani con le finali di specialità, con Nicolae Matteo Levantesi a caccia di ulteriori medaglie. 17:01 Questo il podio definitivo: 1.Gran Bretagna (254.295) 2.(247.494) 3.Turchia (246.162) 16:59 GLI AZZURRI HANNO FATTO LA GARA DELLA VITA!e ...

zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Europei 2022 in DIRETTA: l’Italia sogna è seconda dopo la quarta rotazione! -… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Europei 2022 in DIRETTA: Italia quarta dopo la prima rotazione si va agli anelli! -… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Europei 2022 in DIRETTA: si inizia a Monaco l’Italia parte al cavallo con maniglie! -… - Jade___Mermaid : Eccoci live dalla ginnastica - zazoomblog : LIVE Europei 2022 liveblog 18 agosto in DIRETTA: cala la pioggia tra poco si comincia! Bartolini e Levantesi show n… -