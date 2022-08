LIVE Atletica, Europei 2022 in DIRETTA: in quattro al comando della 20 km femminile. Trapletti leggermente staccata (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE EUROPEAN CHAMPIONSHIPS MEDAGLIERE GENERALE Europei 2022 (ROMA + MONACO) MEDAGLIERE Europei Atletica 11:32 3 km al traguardo di Monaco di Baviera. Sono tre le atlete al comando: si tratta della greca Ntrismpioti, dalla tedesca Feige, e della polacca Zdzieblo. Valentina Trapletti è quinta a 18 secondi dalle battistrada. 11:29 L’ucraina Shevchuk viene fermata per lo stop and go dopo aver ricevuto la terza segnalazione. Risale dunque al sesto posto Trapletti. 11:27 Prova a lottare Valentina Trapletti, nonostante il volto sofferente. Per la lombarda settima posizione a 10 secondi dalla tedesca Feige a 4 km dall’arrivo. Sono 4 le atlete al ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIERE EUROPEAN CHAMPIONSHIPS MEDAGLIERE GENERALE(ROMA + MONACO) MEDAGLIERE11:32 3 km al traguardo di Monaco di Baviera. Sono tre le atlete al: si trattagreca Ntrismpioti, dalla tedesca Feige, epolacca Zdzieblo. Valentinaè quinta a 18 secondi dalle battistrada. 11:29 L’ucraina Shevchuk viene fermata per lo stop and go dopo aver ricevuto la terza segnalazione. Risale dunque al sesto posto. 11:27 Prova a lottare Valentina, nonostante il volto sofferente. Per la lombarda settima posizione a 10 secondi dalla tedesca Feige a 4 km dall’arrivo. Sono 4 le atlete al ...

