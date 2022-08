Letta: “Un mese fa Conte-Berlusconi-Salvini hanno fatto cadere il governo” (Di sabato 20 agosto 2022) (Adnkronos) – “Un mese fa Conte, Berlusconi e Salvini facevano cadere il governo Draghi”. Lo ricorda in un video messaggio su Twitter il segretario del Pd Enrico Letta, che conferma uno dei pilastri della campagna elettorale dem: una mensilità in più in favore dei lavoratori, ottenuta dalla riduzione delle tasse sul lavoro. “Un mese fa – dice Letta – era l’ultimo giorno del governo Draghi. Conte, Berlusconi e Salvini lo facevano cadere. Un governo che in quel momento stava cercando di realizzare una promessa importante che avevamo negoziato con i sindacati: la riduzione delle tasse sul lavoro per avere una mensilità in più, alla ... Leggi su italiasera (Di sabato 20 agosto 2022) (Adnkronos) – “UnfafacevanoilDraghi”. Lo ricorda in un video messaggio su Twitter il segretario del Pd Enrico, che conferma uno dei pilastri della campagna elettorale dem: una mensilità in più in favore dei lavoratori, ottenuta dalla riduzione delle tasse sul lavoro. “Unfa – dice– era l’ultimo giorno delDraghi.lo facevano. Unche in quel momento stava cercando di realizzare una promessa importante che avevamo negoziato con i sindacati: la riduzione delle tasse sul lavoro per avere una mensilità in più, alla ...

