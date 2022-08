I Pinguini Tattici Nucleari si sciolgono? Il web insinua il dubbio

Leggi su novella2000

(Di sabato 20 agosto 2022) Isi? Pipol Gossip sul proprio profilo Instagram ha fatto notare come tra i protagonisti dei Tim Music Awards non siano presenti in elenco i, ma solo il frontman e cantante della band, Riccardo Zanotti. Andando a sbirciare su Sorrisi e Canzoni notiamo che è menzionato l’artista ma L'articolo proviene da Novella 2000.