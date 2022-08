Fare sesso anche controvoglia? Per i giovani è la regola. La vecchia scusa del mal di testa non funziona più (Di sabato 20 agosto 2022) La scusa più usata per negarsi a una notte di passione è stata, per generazioni, il famoso mal di testa. Le emicranie di moglie e fidanzate facevano spesso finire a bocca asciutta mariti e compagni. Questo almeno valeva fino a qualche tempo fa. Ora è tutto diverso e lo dimostra un dato: pur di far felice il partner e accontentarlo, i giovani dicono Sì anche controvoglia. L’indagine Intimità e sessualità Dall’indagine “Intimità e sessualità”, condotta dalla Federazione italiana di sessuologia scientifica, emerge che il 50,7% dei giovani asseconda la richiesta di sesso del partner anche controvogliaÈ quanto emerge dall’indagine “Intimità e sessualità”, condotta dalla Federazione italiana di sessuologia scientifica in occasione della ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 20 agosto 2022) Lapiù usata per negarsi a una notte di passione è stata, per generazioni, il famoso mal di. Le emicranie di moglie e fidanzate facevano spesso finire a bocca asciutta mariti e compagni. Questo almeno valeva fino a qualche tempo fa. Ora è tutto diverso e lo dimostra un dato: pur di far felice il partner e accontentarlo, idicono Sì. L’indagine Intimità e sessualità Dall’indagine “Intimità e sessualità”, condotta dalla Federazione italiana di sessuologia scientifica, emerge che il 50,7% deiasseconda la richiesta didel partnerÈ quanto emerge dall’indagine “Intimità e sessualità”, condotta dalla Federazione italiana di sessuologia scientifica in occasione della ...

Frankxx78 : RT @kCastelliDiSa: Masturbarsi è liberatorio, ma fare sesso di più - cuorebrescia : RT @foresta233: Fare troppo sesso può far perdere la memoria. L'ho letto su un libro medico, a pagina 19. Il 4 gennaio del 2003 alle ore 1… - RAFFAELE1983V : @CrisOcchiverdi Da toglierti il accappatoio e fare l'amore e sesso - EroticiR : ??Gloria vuole fare #sesso in giardino: assapora tutte le fantasie della sua storia #hot ?? - bbnefertitifk : @IlVeroAchille Fare sesso significa non mettere i sentimenti, tipo una botta e via, quando fai l'amore invece ci so… -