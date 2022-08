Dazn | Federconsumatori | “Piattaforma ancora inadeguata | situazione inaccettabile con canone aumentato”

Leggi su sportface

(Di sabato 20 agosto 2022) Lacon una nota ufficiale è intervenuta sullalegata ae alle polemiche di queste prime settimane della nuova stagione calcistica. Nel mirino ovviamente ci sono i problemi tecnici dellastreaming: “Gli utenti rivendicano un servizio di qualità, dopo che già nella scorsa stagione migliaia di tifosi non sono riusciti ad assistere alle partite – si legge – Laè paradossale e, perchè non solo non si registrano miglioramenti ma addirittura c’è stato un consistente aumento del. Lacontinua a esseree inefficiente. Ciò non è sfuggito a Lega Calcio, ministero dello Sport, AGCom e ministero dello Sviluppo economico, riunitisi nella serata di ...