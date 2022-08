Calciomercato Inter, tripla scelta per Marotta: tifosi in ansia per il colpo (Di sabato 20 agosto 2022) L’Inter deve completare la rosa: a pochi giorni dalla chiusura del Calciomercato Beppe Marotta deve scegliere tra tre nomi. Superato non senza qualche affanno di troppo il primo esame stagionale, rappresentato da un Lecce sconfitto 2-1 soltanto in extremis, l’Inter è consapevole che il cammino è appena cominciato e che è ovviamente presto per fare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 20 agosto 2022) L’deve completare la rosa: a pochi giorni dalla chiusura delBeppedeve scegliere tra tre nomi. Superato non senza qualche affanno di troppo il primo esame stagionale, rappresentato da un Lecce sconfitto 2-1 soltanto in extremis, l’è consapevole che il cammino è appena cominciato e che è ovviamente presto per fare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | L'@Inter ha deciso di togliere #Skrinar dal mercato - DiMarzio : #Calciomercato | L' @Inter sempre più vicina ad #Acerbi - DiMarzio : #Calciomercato, @Inter | Rifiutata la nuova offerta del @PSG_inside per Milan #Skrinair. La situazione - Aquila6811 : RT @vocelaziale: CALCIOMERCATO LAZIO?? Accordo tra la #Lazio e l’#Inter per #Acerbi sulla base del prestito oneroso con diritto di riscatto… - _SR26_ : RT @vocelaziale: CALCIOMERCATO LAZIO?? Accordo tra la #Lazio e l’#Inter per #Acerbi sulla base del prestito oneroso con diritto di riscatto… -