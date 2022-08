MCriscitiello : Lo strappo non è tra Malinovskyi e l'Atalanta ma tra Malinovskyi e Gasperini. Litigio al termine dell'amichevole de… - EnricoTurcato : #Gasperini molto morbido su #Malinovskyi: “È giusto che l’Atalanta cerchi un giocatore che garantisca più di 6 gol.… - fabien13000 : RT @EnricoTurcato: #Gasperini molto morbido su #Malinovskyi: “È giusto che l’Atalanta cerchi un giocatore che garantisca più di 6 gol. Lui… - CorSport : #Atalanta, #Gasperini fa fuori #Malinovskyi: 'Cerchiamo chi segni più di 6 gol in quel ruolo' ??? - LaDEAargentina : RT @Atalanta_BC: ?? È iniziata la conferenza stampa di mister #Gasperini alla vigilia di #AtalantaMilan ?? Coach Gasperini’s press conferenc… -

BERGAMO - Il tecnico dell', Gian Piero, alla vigilia del match contro i Campioni d'Italia del Milan ha parlato così in conferenza stampa: " Sfida difficile, il calendario ci ha proposto questo e va bene. ..."Malinovskyi era arrivato come regista adattandosi a punta alla Ilicic, ma è giusto che l'scelga un giocatore più idoneo in sede di mercato". Alla vigilia del Milan, Gian Pieroesclude l'ucraino dal big match considerandolo apertamente un'operazione in uscita. "Abbiamo ...(ANSA) - BERGAMO, 20 AGO - 'Malinovskyi era arrivato come regista adattandosi a punta alla Ilicic, ma è giusto che l'Atalanta scelga un giocatore ...Contro i campioni d’Italia si viaggia verso il tutto esaurito. Tornano a disposizione Zappacosta, Demiral e Koopmeiners. Ancora out Ederson.