Ancora un’altra fiction su I Promessi Sposi

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 20 agosto 2022) IFilumena Marturano non è l’unico classico che Raie Picomedia riproporranno prossimamente al pubblico in una nuova versione, ce n’è un altro ben più sfruttato da un punto di vista televisivo che risponde al nome de I. Sì, il celebre romanzo di Alessandro Manzoni tornerà sul piccolo schermo in una nuova versione, composta da otto episodi da cinquanta minuti ciascuno. “E’ in fase di sceneggiatura, scritta da Francesco Piccolo, Giulia Calenda e Ilaria Macchia, lo stesso gruppo autore per La Storia da Elsa Morante che sta realizzando Francesca Archibugi. I, sul set nel 2023, si vedranno sulla Rai che con Raiproduce insieme a noi, Beta Film e al coproduttore francese Thalie Images proprio ...