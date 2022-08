sportface2016 : +++Valentina #Vezzali: 'Dopo il grave e inaccettabile disagio causato agli utenti da #DAZN sto predisponendo un tav… - sportface2016 : +++Disservizi #Dazn: #Vezzali convoca tavolo tecnico per venerdì alle ore 18+++ #SerieA - sportli26181512 : #Media #Notizie Vezzali-DAZN, oggi incontro tra problemi e rimborsi: Si terrà nella giornata di oggi il tanto attes… - cataldi_marco : RT @CalcioFinanza: #Vezzali e #DAZN, oggi l'incontro dopo i problemi: si decide sui rimborsi - CalcioFinanza : #Vezzali e #DAZN, oggi l'incontro dopo i problemi: si decide sui rimborsi -

Il sottosegretario alle politiche sportive sui disservizi didella settimana scorsa: "Auspico che si possa trovare una soluzione" Valentinaha espresso il suo pensiero in merito ai disservizi provocati nella giornata scorsa da. Ecco le parole ......sul casodella prima giornata di serie A Il primo weekend del campionato è stato caratterizzato da problemi di visione per diversi utenti, soprattutto per quanto riguarda le sfide della ...Serie A: andrà in scena oggi l'incontro per risolvere la situazione legata a DAZN a cui parteciperà anche Valentina Vezzali ...In attesa del tavolo di oggi con la Vezzali, ecco come ottenere il rimborso per disservizi Dazn della prima giornata di campionato.