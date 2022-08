Ultime Notizie – Torino | imbrattata con una svastica la lapide di Tina Anselmi

Leggi su informazioneriservata.eu

"Oggi con un gesto vile, viene lesa la memoria, il ricordo, di. Il 22 aprile abbiamo intitolato a lei il Giardino a Mirafiori Nord. Grazie a persone come lei l'Italia è un Paese libero e su questi valori e principi dobbiamo vigilare quotidianamente". Lo scrive su Facebook la vice sindaca diMichela Favaro postando la foto dellaimbratta da unatracciata con uno spray di vernice nera. ANPI – "Un atto vergognoso e vigliacco. Un affronto intollerabile a, partigiana e protagonista dello sviluppo civile e democratico del Paese. La condanna sia unanime", l'invito su Twitter dell'Associazione nazionale partigiani italiani.