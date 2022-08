Ruberti | il video delle polemiche finisce in procura Il caso manda in tilt il Pd

(Di venerdì 19 agosto 2022) Potrebbero esserci risvolti giudiziari sulla vicenda della lite tra Albino, capo di gabinetto ormai dimissionario del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, e alcuni esponenti del Pd di Frosinone, tra cui i fratelli Vladimiro e Francesco De Angelis, quest'ultimo presidente del Consorzio Unico Industriale del Lazio. Ilpubblicato dal sito del Foglio, infatti, verrà acquisito nelle prossime ore dalladi Frosinone. Proprio la sera del litigio carabinieri e polizia erano intervenuti, dopo la chiamata al 112 da parte dei cittadini, allarmati dalle grida dell'alto dirigente del Campidoglio e dalle urla della compagna, la consigliere regionale del Pd Sara Battisti. Ma sul luogo del litigio, nei pressi di un ristorante, all'arrivoforze dell'ordine, non c'era più nessuno. Per tanto nessuna ...

Giorgiolaporta : “Inginocchiati o ti sparo”. Non è una scena di Gomorra ma il linguaggio del Capo di Gabinetto di #Gualtieri, Sindac… - ilfoglio_it : 'Non se devono permette de dimme ‘me te compro’. Io li sparo, li ammazzo'. La lite notturna di Ruberti, il capo di… - borghi_claudio : Dietro ogni incompetente c'è un... c'è un... definite voi. Il video della lite notturna di Ruberti, il capo di ga… - Rickykanga : RT @fratotolo2: Albino Ruberti, capo di gabinetto del sindaco @gualtierieurope e già capo di gabinetto di @nzingaretti: 'Inginocchiati o ti… - francobus100 : Video choc: lascia Ruberti, capo gabinetto Gualtieri. 'Li ammazzo, si inginocchino' -

Leggi anche Ildi Albinoimbarazza il Pd: 'Inginocchiati o ti ammazzo'. Poi le dimissioni: 'Mi volevano comprare...' La Regina per la bufera ha cancellato il profilo Facebook e ha ...Il fratello di De Angelis, Vladimiro, sarebbe infatti l'uomo con cuidiscute nel. L'ex assessore era infatti alla cena dove si è scatenato il tutto e sarebbe stato anche testimone delle ...Potrebbero esserci risvolti giudiziari sulla vicenda della lite tra Albino Ruberti, capo di gabinetto ormai dimissionario del sindaco ...Già in mattinata, appena venuta fuori la notizia, dal Nazareno erano stati chiari: «Il caso Ruberti non può restare senza conseguenze». L'episodio svelato ...