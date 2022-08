Per l'omicidio dello spazizno di Letojanni è stato fermato un giovane tunisino (Di venerdì 19 agosto 2022) AGI - Un diciottenne è stato fermato nella notte dai carabinieri della Compagnia di Taormina, con l'accusa di avere ucciso un uomo di 56 anni nella abitazione di Letojanni, nel Messinese, al numero 9 della centralissima via Nenzi. Eseguito il decreto di fermo di indiziato di delitto, emesso dalla procura a carico del giovane, di origine tunisina, residente a Letojanni. Contestato il reato di omicidio aggravato. Il pubblico ministero, sulla base di una prima valutazione delle fonti di prova acquisite e ritenendo la ricostruzione fornita dal giovane in contrasto con le dichiarazioni testimoniali acquisite dagli investigatori, ravvisando il pericolo di fuga, ha emesso il provvedimento di fermo e disposto la reclusione nel carcere di Messina Gazzi, in ... Leggi su agi (Di venerdì 19 agosto 2022) AGI - Un diciottenne ènella notte dai carabinieri della Compagnia di Taormina, con l'accusa di avere ucciso un uomo di 56 anni nella abitazione di, nel Messinese, al numero 9 della centralissima via Nenzi. Eseguito il decreto di fermo di indiziato di delitto, emesso dalla procura a carico del, di origine tunisina, residente a. Conteil reato diaggravato. Il pubblico ministero, sulla base di una prima valutazione delle fonti di prova acquisite e ritenendo la ricostruzione fornita dalin contrasto con le dichiarazioni testimoniali acquisite dagli investigatori, ravvisando il pericolo di fuga, ha emesso il provvedimento di fermo e disposto la reclusione nel carcere di Messina Gazzi, in ...

