Mamme single "in provetta": il caso di Bailey Ennis, in Italia è invece ancora tabù (Di venerdì 19 agosto 2022) Chi ha detto che per essere genitori è necessario un partner? Su TikTok, con il suo piccolo Lorenzo in braccio, Bailey Ennis racconta la sua maternità fuori dal comune, dimostrando come ormai sempre in più Paesi sia possibile diventare madri anche da single. La ragazza londinese ha deciso di avere un figlio con l'inseminazione artificiale utilizzando un kit fai-da-te, dal costo di circa 30 dollari, che ha acquistato online. Il caso di Bailey Ennis diventata mamma con un kit fai-da-teLa 24enne a luglio ha dato alla luce suo figlio, Lorenzo, e oggi su TikTok afferma che "non potrebbe essere più felice della sua decisione di essere un genitore single". Ennis documenta la vita familiare sul social pubblicando video di suo figlio quasi ogni giorno.

