LIVE MotoGP, GP Austria 2022 in DIRETTA: Quartararo vola in avvio di FP2, bene anche Bagnaia e le Ducati (Di venerdì 19 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.34 Aleix Espargarò taglia il traguardo in 1'30?6 dimostrando una buona velocità, anche se il tempo viene cancellato per track limits. Diversi piloti stanno cominciando il secondo run del turno dopo una sosta ai box. 14.32 Aleix Espargarò tira giù 1? e comincia a risalire la classifica, portandosi in 18ma piazza con un crono di 1'31?3. Nel frattempo Mir va molto forte sulla Suzuki con doppia gomma media ed è 3° in 1'30?455. 14.30 Tanta Italia nella top10! Marco Bezzecchi trova finalmente il ritmo e sale in sesta piazza con 1'30?657 sulla Ducati del Team Mooney. 14.28 Si vede finalmente nelle prime posizioni anche l'Aprilia con il 6° tempo di Maverick Vinales in 1'30?709, a 424 millesimi dalla testa. Ancora molto lontano Aleix Espargarò, che ha girato ...

