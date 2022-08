LIVE Canoa velocità, Europei 2022 in DIRETTA: i fratelli Burgo volano in finale nel K1 1000 maschile e femminile! Cinti e Alfonsi in semifinale (Di venerdì 19 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:57 Nella prima semifinale del C1 500 ci sarà Carlo Tacchini, in questo caso i primi tre di ogni semifinale vanno dritti in finale, gli altri o in finale B o a casa. 10:54 Adesso il programma prevede 30 minuti di pausa prima della prossima gara: le batterie del C1 500 maschile. 10:51 La seconda batteria va al georgiano Badri Kavelashvili (35.713), in finale anche Balazs Birkas e Marko Novakovic. Quinta posizione per Giacomo Cinti (36.180), che quindi dovrà passare per le semifinali. 10:49 Partita la seconda batteria con Giacomo Cinti! 10:46 Vittoria convincente nella prima batteria per lo svedese Petter Menning (35.488), seconda e terza piazza per Roberts Akmens (35.774) e ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:57 Nella prima semidel C1 500 ci sarà Carlo Tacchini, in questo caso i primi tre di ogni semivanno dritti in, gli altri o inB o a casa. 10:54 Adesso il programma prevede 30 minuti di pausa prima della prossima gara: le batterie del C1 500. 10:51 La seconda batteria va al georgiano Badri Kavelashvili (35.713), inanche Balazs Birkas e Marko Novakovic. Quinta posizione per Giacomo(36.180), che quindi dovrà passare per le semifinali. 10:49 Partita la seconda batteria con Giacomo! 10:46 Vittoria convincente nella prima batteria per lo svedese Petter Menning (35.488), seconda e terza piazza per Roberts Akmens (35.774) e ...

