Lazio, CorSport: "Si prova a trattenere Milinkovic, offerto il rinnovo" (Di venerdì 19 agosto 2022) Lazio Milinkovic- Preparazione in vista della gara di domani per gli uomini di Sarri. Trasferta subito complessa per la Lazio che, sfiderà il Torino di Ivan Juric. La Lazio continua il suo mercato in entrata, dopo tanti acquisti per confermarsi una delle regine di questa finestra estiva. Lavoro non solo in entrata per Tare ma, si cerca anche di blindare i propri gioiellini cercando di allontanare le sirene estere. Luis Alberto, è pronto a rimanere alla Lazio anche per questa stagione dopo che, il Siviglia, ha abbassato il suo interessamento verso lo Spagnolo. In accordo con la società, il trequartista che ha anche giocato uno spezzone della gara contro il Bologna, sarà nello scacchiere di Sarri per questa stagione. Lotito attende altre offerte per Milinkovic, al momento incedibile per ...

