... già nella partita inaugurale della stagione Allegri è passato dall'immaginare al fare, mettendo in pratica le sensazioni della vigilia, mostrando pubblicamente le nuove skills della sua, ossia ...Fabio Miretti, cosa significa essere stato convocato nell'Under 21 e come si è trovato negli schemi del ct Paolo Nicolato al primo allenamento "Ovviamente ogni volta che si viene chiamati in ... Juve "camaleonte", buona la prima. E potrebbe essere solo l'inizio... Come racconta Gazzetta, c’era una volta il Max camaleonte, quello capace di vestire la sua Juve con un abito nuovo a seconda dell’esigenza. Negli an ...