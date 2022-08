(Di venerdì 19 agosto 2022) (Adnkronos) – Il presidente russo Vladimire quello cinese Xi Jinpingal summit del G20 che si terrà a novembre sull’isola di. Lo ha reso noto Andi Widjajanto, il consigliere del presidente indonesiano Joko Widodo, che a Bloomberg News ha detto che i due presidenti hanno confermato la loro presenza al vertice. Sarebbe la prima volta che Xi esce dalla Cina dal gennaio 2020, quando ha visitato il Myanmar. Da allora, il 30 giugno Xi ha visitato Hong Kong per celebrare il 25esimo anniversario della fine dal controllo britannico. L’Indonesia, che ha invitato al G20 anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha subito pressioni internazionali per evitare la presenza dial vertice. L'articolo proviene da Italia Sera.

Adnkronos : #G20 Bali, #Putin e Xi parteciperanno. - BinaryOptionEU : RT '#G20 Bali, #Putin e Xi parteciperanno. - nicoferlav : RT @ImolaOggi: ??G20 di Bali, Putin e Xi parteciperanno - angiuoniluigi : RT @Adnkronos: #G20 Bali, #Putin e Xi parteciperanno. - G_Chinellato : RT @ImolaOggi: ??G20 di Bali, Putin e Xi parteciperanno -

Il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo cinese Xi Jinping parteciperanno al vertice dela novembre ain Indonesia. Lo ha affermato in un'intervista il presidente dell'Indonesia, Joko Widodo - che attualmente presiede il forum delle principali economie mondiali. La presenza dei ...... così muoiono i soldati dello Zar Gli aggiornamenti ora per ora 08:18 - Indonesia: Putin e Xi di persona al summitdiIl presidente cinese Xi Jinping e quello russo Vladimir Putin ...(Reuters) - Un consigliere del presidente indonesiano ha dichiarato venerdì che i leader cinesi e russi Xi Jinping e Vladimir Putin parteciperanno al ...(Teleborsa) - Il presidente cinese Xi Jinping e quello russo Vladimir Putin parteciperanno al vertice del G20 in Indonesia. E' quanto ha anticipato il presidente indonesiano, Joko Widodo, ...