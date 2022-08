Aveva due centrali a carbone per minare bitcoin: sommersa dai debiti Stronghold dimezza la produzione e vende l'avanzo di energia (Di venerdì 19 agosto 2022) L’azienda di mining americana si è salvata dal fallimento vendendo i due terzi dei suoi dispositivi: dei 42.000 RIG in suo possesso ne ha svenduti 26.000, ricavando 67 milioni di dollari. Ma, nonostante il crollo degli ultimi mesi, minare bitcoin può essere ancora redditizio... Leggi su dday (Di venerdì 19 agosto 2022) L’azienda di mining americana si è salvata dal fallimentondo i due terzi dei suoi dispositivi: dei 42.000 RIG in suo possesso ne ha svenduti 26.000, ricavando 67 milioni di dollari. Ma, nonostante il crollo degli ultimi mesi,può essere ancora redditizio...

