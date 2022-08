Rassegna stampa del 18 agosto 2022 | le prime pagine dei quotidiani

DiMarzio : La #rassegnastampa dei quotidiani sportivi e non in edicola oggi - MilanNewsit : La Gazzetta titola su De Ketelaere: 'Sedotto pure Leao. La coppia fantasia scalda i motori' - MaStep92__ : RT @oblivious0110: @Yuma01875048 @MaStep92__ @MilanNewsit no, ne ha parlato nella rassegna stampa di presentazione. poi è giusto che pioli… - ninoBertolino : RT @RadioRossonera: Il calciomercato entra nella fase finale: tutte le trattative più importanti sulle prime pagine di oggi ???? https://t.c… - milansette : Tuttosport titola: 'Origi, De Ketelaere, Adli: nel Milan è caccia al posto' #acmilan #rossoneri -

Stefano

Commenta per primo 15 giorni alla fine del mercato e la seconda giornata di Serie A che si avvicina. I giornali in edicola oggi fanno il punto su cosa manca alle squadre del nostro campionato dando, ...... fresco trionfatore dei 100 dorso, chesul tabellone 52''82. In seconda frazione tocca a ... Discorso simile anche per Bori: che lacontinentale sia per loro solo un punto di partenza. ... TS: rassegna stampa nazionale e fiorentina RASSEGNA STAMPA - La risposta dei tifosi c'è stata, forte e chiara. Dopo un calciomercato estivo che ha convinto, come non accadeva da anni, la tifoseria biancoceleste si è ...RASSEGNA STAMPA - Sarri vuole un terzino sinistro, Lotito vuole vittorie. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, sarebbe questo il siparietto tra il patron biancoceleste ...