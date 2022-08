Loredana Lecciso compleanno | la showgirl esprime un desiderio | “Vorrei avere un nipotino”

Leggi su tvzap

(Di giovedì 18 agosto 2022)si prepara a festeggiare l’importante traguardo dei 50 anni. Fra pochi giorni, e precisamente il 26 agosto, la signora Carrisi spegnerà le candeline. Per questa speciale occasione la compagna di Al Bano si è raccontata in una lunga intervista rilasciata a Novella 2000. Laha tracciato un bilancio tutto sommato positivo e, oggi, si gode la serenità conquistata. Inoltre, la bellain vista del suoha espresso un particolare: le piacerebbeun. Vediamo nel dettaglio le sue parole.si prepara a festeggiare il suo. In attesa di spegnere le candeline il prossimo 26 agosto, la ...