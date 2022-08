Letta “pesce lesso”, Serracchiani “vispa Teresa”: le pagelle Pd di Bisignani (Di giovedì 18 agosto 2022) di Alberto Maggi Su Affaritaliani.it le pagelle di Luigi Bisignani sulla travagliata vicenda delle candidature del Partito Democratico alle elezioni del 25 settembre. Letta 3: peggio delle alleanze ha fatto con le candidature. Si conferma un pesce lesso da cucinare a Natale. Franceschini: 10, tienefamiglia. Nessun democristiano nella Prima Repubblica avrebbe candidato la moglie. Bettini 8: da Bufalini a Conte, meglio quindi essere rimasto in Thailandia. Orlando n.c.: Una campagna senza ‘brio’. Guerini 4: un piccolo Badoglio che ha abbandonato i suoi soldati migliori. Lotti 10: nella prima repubblica sarebbe stato difeso con i denti e veniva eletto con i suoi voti. Madia 8: “piagni e fotti”, sempre in lista. Serracchiani 7: un’aspirante vispa Teresa, ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 18 agosto 2022) di Alberto Maggi Su Affaritaliani.it ledi Luigisulla travagliata vicenda delle candidature del Partito Democratico alle elezioni del 25 settembre.3: peggio delle alleanze ha fatto con le candidature. Si conferma unda cucinare a Natale. Franceschini: 10, tienefamiglia. Nessun democristiano nella Prima Repubblica avrebbe candidato la moglie. Bettini 8: da Bufalini a Conte, meglio quindi essere rimasto in Thailandia. Orlando n.c.: Una campagna senza ‘brio’. Guerini 4: un piccolo Badoglio che ha abbandonato i suoi soldati migliori. Lotti 10: nella prima repubblica sarebbe stato difeso con i denti e veniva eletto con i suoi voti. Madia 8: “piagni e fotti”, sempre in lista.7: un’aspirante, ...

