Inter, ciao ciao Casadei con lo spettro Zaniolo: del doman non v'è certezza (Di giovedì 18 agosto 2022) L'Inter ha perfezionato la cessione del giovane talento Casadei al Chelsea spaccando l'umore e il pensiero della tifoseria nerazzurra Cesare Casadei lascia l'Inter per approdare al Chelsea a fronte di un accordo di circa 15 milioni di Euro più 5 di bonus. Non proprio bruscolini per un ragazzo di grande talento e potenziale ma che ancora non ha esordito in prima squadra. Eppure la nuova politica dei Blues di Todd Boehly si sta concentrando sul rastrellare in giro per l'Europa la meglio gioventù. Non esattamente la stessa prospettiva che si percepisce in casa nerazzurra e sono in molti a vedere nella cessione del centrocampista classe 2003 un nuovo "caso Zaniolo", di fatto regalato alla Roma insieme a un congruo bonifico per portare a Milano Nainggolan. A posteriori (ma forse anche sul momento), un ...

