Il Jova Beach party approda a Viareggio con ospiti e artisti da ogni latitudine

'Jova Beach party' approda a Viareggio, venerdì 2 e sabato 3 settembre alla Spiaggia del Muraglione, per altre due feste in riva al mare. Dopo il doppio sold out del 2019, l'evento musicale torna in Versilia. Un format innovativo che cambia ad ogni tappa, con ospiti importanti e sempre diversi. Sono ancora disponibili biglietti per la data di venerdì 2 settembre nei circuiti www.ticketone.it, www.ticketmaster.it e www.ciaotickets.com. Sold out in prevendita invece l'appuntamento di sabato 3 settembre. Al Palazzetto dello Sport Paolo Barsacchi, all'angolo tra via Menini e via Salvatori, nei giorni dei concerti, saranno in funzione: eventuale vendita di biglietti, l'area accoglienza, il guardaroba (gestito dalla Misericordia di Viareggio).

