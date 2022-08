Boxe, il 24 settembre Michael Magnesi difenderà a Manchester il suo titolo Ibo contro Anthony Cacace (Di giovedì 18 agosto 2022) Importante notizia per il pugilato italiano. Il promoter Davide Buccioni, infatti, ha annunciato il ritorno sul ring di Michael ‘Lone Wolf’ Magnesi. Come riportato dall’ANSA, il prossimo 24 settembre sul ring dell’AO Arena di Manchester (Inghilterra)il nostro portacolori difenderà il suo titolo contro un rivale niente affatto facile. Si troverà di fronte, infatti, il nord-irlandese di chiare origini italiane Anthony Cacace, 33enne nativo di Belfast e soprannominato ‘The Apache’. Il campione del mondo dei superpiuma Ibo è probabilmente il migliore pugile professionista italiano “chilo per chilo” e si annuncia davvero un match da non perdere. L’incontro, tra le altre cose, sarà inserito nel cartellone di una riunione in ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 agosto 2022) Importante notizia per il pugilato italiano. Il promoter Davide Buccioni, infatti, ha annunciato il ritorno sul ring di‘Lone Wolf’. Come riportato dall’ANSA, il prossimo 24sul ring dell’AO Arena di(Inghilterra)il nostro portacoloriil suoun rivale niente affatto facile. Si troverà di fronte, infatti, il nord-irlandese di chiare origini italiane, 33enne nativo di Belfast e soprannominato ‘The Apache’. Il campione del mondo dei superpiuma Ibo è probabilmente il migliore pugile professionista italiano “chilo per chilo” e si annuncia davvero un match da non perdere. L’in, tra le altre cose, sarà inserito nel cartellone di una riunione in ...

